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На жилищные сертификаты с 2019 года можно будет покупать новостройки
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На жилищные сертификаты с 2019 года можно будет покупать новостройки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 2019 года государственные жилищные сертификаты можно будет использовать для приобретения первичного жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Мы планируем разрешить использовать государственные жилищные сертификаты с 2019 года в ДДУ, разрешить в долевом строительстве", — сообщил министр. Глава минстроя отметил, что это поддержит строительную отрасль и позволит людям приобрести более просторное жилье. Сейчас жилищные сертификаты можно использовать только для покупки вторичного жилья.
Министерство готовит соответствующие документы. «Я надеюсь, что с профильными министерствами мы это согласуем и получим одобрение правительства в обозримом будущем для того, чтобы успеть до 1 января 2019 года», — сообщил он. Также с 2019 года планируется перевести жилищные сертификаты в электронный вид.
Новые квартиры с использованием жилищных сертификатов за все время их выдачи приобрели около 300 семей.
На получение государственных жилищных сертификатов имеют право увольняемые военнослужащие, переселенцы из закрытых военных городков, а также из поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, «чернобыльцы», вынужденные переселенцы, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
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