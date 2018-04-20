Сенатор призвал строить в Воронеже доступное жильё 

Главным приоритетом для Воронежа является строительство доступного социального жилья и создание необходимой инфраструктуры. Об этом заявил член Совета Федерации от Воронежской области Сергей Лукин по итогам 30-го заседания Воронежской областной думы, сообщили в пресс-службе парламентария.
На заседании регионального парламента с отчётом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Он рассказал, что область занимает 7-е место в России по качеству жизни, а также отметил, что ставит перед местными властями амбициозные задачи по повышению уровня жизни населения, борьбе с бедностью, развитию экономики.
Также он рассказал, что по уровню объёма ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних шести лет занимает 3-е место среди субъектов ЦФО, уступая лишь Москве и Московской области, а в рейтинге российских регионов по итогам 2017 года удерживает 14-е место.
Как отметил сенатор Сергей Лукин, воронежские строители обеспечивают около 10 процентов валового регионального продукта области, а строительная отрасль занимает 3-е место по вкладу реального сектора в экономику.
«Главным приоритетом является сейчас социальное строительство — возведение доступного жилья и создание необходимой инфраструктуры. Наряду с жилыми зданиями строятся детские сады, школы, спортивные и развлекательные комплексы», — сказал Лукин.
Также он отметил, что Воронежская область становится всё более благоустроенным, комфортным для жизни населения, красивым и гармоничным регионом.