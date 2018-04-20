Сенатор призвал строить в Воронеже доступное жильё

На заседании регионального парламента с отчётом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев . Он рассказал, что область занимает 7-е место в России по качеству жизни, а также отметил, что ставит перед местными властями амбициозные задачи по повышению уровня жизни населения, борьбе с бедностью, развитию экономики.

Также он рассказал, что по уровню объёма ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних шести лет занимает 3-е место среди субъектов ЦФО, уступая лишь Москве Московской области , а в рейтинге российских регионов по итогам 2017 года удерживает 14-е место.

Как отметил сенатор Сергей Лукин, воронежские строители обеспечивают около 10 процентов валового регионального продукта области, а строительная отрасль занимает 3-е место по вкладу реального сектора в экономику.

«Главным приоритетом является сейчас социальное строительство — возведение доступного жилья и создание необходимой инфраструктуры. Наряду с жилыми зданиями строятся детские сады, школы, спортивные и развлекательные комплексы», — сказал Лукин.

Также он отметил, что Воронежская область становится всё более благоустроенным, комфортным для жизни населения, красивым и гармоничным регионом.