В Совете Федерации допустили возможность использования материнского капитала для развития бизнеса

«Главная задача материнского капитала — решить самую главную проблему — проблему жилья. Но если проблема жилья решена, то вполне естественно, что надо посмотреть возможности расширить использование материнского капитала. Я думаю, что постепенно возможности расширения будут вноситься и наверняка будут рассматриваться. Я ничего не вижу в этом плохого, с учетом индивидуальных особенностей», — заявил В. Рязанский, комментируя вопрос о направлении материнского капитала на развитие бизнеса.

По словам сенатора, актуальными способами использования материнского капитала среди многодетных семей являются оплата дополнительного образования, устройство ребенка в детский сад. «Срок действия материнского капитала продлен. Это означает, что у нас по прежнему остается приоритет демографического развития. Сферы применения материнского капитала у нас расширяются», — отметил В. Рязанский.

Парламентарий добавил, что в случае отсутствия проблемы с жильем можно допустить использование материнского капитала для покупки дачного дома, а также приобретения транспортного средства. «Если вопросы жилья решены, но, например, не решены вопросы с транспортом, может быть давать возможность семье решать этот вопрос, например, приобретением машины, которая позволит семье выезжать за город. Ничего предосудительного не вижу в том, что может быть (использован материнский капитал — прим. Агентства „Москва“) и на приобретение загородного дома», -добавил В. Рязанский, комментируя законопроект об использовании материнского капитала на строительство и покупку дачи.