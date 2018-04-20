Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства хотят увеличить в три раза

Правительство России предложило резко увеличить стоимость оформления свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) с 500 до 1500 рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России были одобрены на заседании кабмина. Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму

Законопроект предлагает «изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета» размер госпошлины за «государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения».

Кроме того, правительственные поправки предусматривают увеличение в 1,5 раза госпошлины за оформление водительского удостоверения нового образца. Ее размер в случае принятия документы составит 3000 рублей.