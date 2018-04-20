Продажи жилья в новостройках в РФ выросли на 16%

Продажи квартир в новостройках в России выросли на 16% в первом квартале 2018 года благодаря доступной ипотеке, говорится в сообщении госкомпании "Дом.РФ".

"Количество зарегистрированных договоров долевого участия в России выросло в I квартале 2018 года на 16% — до 147,1 тысячи. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 126,7 тысячи договоров", — отмечается в нем.

Если в первых кварталах 2016-2017 годов значительное влияние на объемы сделок оказывала программа субсидирования ипотеки на первичном рынке, то в первом квартале 2018 года рост рынка обусловлен исключительно рыночными факторами, объясняется в пресс-релизе.

По данным мониторинга "Дом.РФ", средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 года составила 9,3% на первичном и вторичном рынках жилья по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 года.

Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В материалах уточняется, что на 10 регионов России приходится порядка 65% всех заключенных ДДУ. Ввод многоквартирного жилья в этих регионах составляет 49% от общего ввода в стране, выдача ипотеки — 36%. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве