Продажи жилья в новостройках в РФ выросли на 16% 

Продажи квартир в новостройках в России выросли на 16% в первом квартале 2018 года благодаря доступной ипотеке, говорится в сообщении госкомпании "Дом.РФ".
"Количество зарегистрированных договоров долевого участия в России выросло в I квартале 2018 года на 16% — до 147,1 тысячи. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 126,7 тысячи договоров", — отмечается в нем.
Если в первых кварталах 2016-2017 годов значительное влияние на объемы сделок оказывала программа субсидирования ипотеки на первичном рынке, то в первом квартале 2018 года рост рынка обусловлен исключительно рыночными факторами, объясняется в пресс-релизе.
По данным мониторинга "Дом.РФ", средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 года составила 9,3% на первичном и вторичном рынках жилья по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 года.
В материалах уточняется, что на 10 регионов России приходится порядка 65% всех заключенных ДДУ. Ввод многоквартирного жилья в этих регионах составляет 49% от общего ввода в стране, выдача ипотеки — 36%. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
"Рост продаж зафиксирован и на рынке готового жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца 2018 года увеличилось на 10% и составило 673,7 тысячи. В 10 регионах зарегистрировано порядка 38% всех прав", — говорится в сообщении.