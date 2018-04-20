ЯЛТА, 20 апр — РИА Недвижимость. Институт развития в сфере ЖКХ пока только идея и никаких решений по этой инициативе пока не применялось, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в пятницу РИА Недвижимость в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума.
"Сегодня это пока только идея для обсуждения, все-таки надо пока понять функционал института развития ЖКХ", — сказал Мень.
Глава Минстроя отметил, что решение по созданию этого института будет принимать руководство страны.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что создание Института развития в сфере ЖКХ могло бы быть направлено на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе на модернизацию жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.