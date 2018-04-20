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Депутаты парламента НАО согласовали увеличение доходной части бюджета на 2,2 млрд рублей
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Депутаты парламента НАО согласовали увеличение доходной части бюджета на 2,2 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа согласовало изменение бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Изменения предполагают увеличение доходной части окружной казны на 2,2 млрд рублей за счет дополнительных средств от Харьягинского месторождения и безвозмездных поступлений, в том числе из федерального бюджета.
"Сегодня на сессии депутаты одобрили поправки в закон об окружной бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Доходы окружного бюджета существенно пополнились — на 2,2 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-службы парламента НАО.
"Большая часть от дополнительных доходов бюджета, которые округ получил от Харьягинского месторождения, будет направлена на развитие, это инвестиции в будущее. Главные направления, куда мы сегодня вкладываем серьезные средства, — это жилье для наших жителей и дорога, которая свяжет округ с большой землей, позволит снизить расходы на доставку продуктов питания, строительных материалов и поможет сэкономить деньги граждан во время выезда за пределы округа", — приводит пресс-служба слова спикера Собрания депутатов Анатолия Мяндина.
Значительная часть из поступивших дополнительных средств будет направлена на продолжение строительства III участка автодороги Нарьян-Мар — Усинск. Из федеральной субсидии на эти цели выделено 404 млн рублей, из окружного бюджета — 624 млн рублей.
Также принято решение о выделении дополнительно более 600 млн рублей на субсидии юрлицам. Почти 690 млн будет направлено на приобретение жилья. Отмечается, что при рассмотрении проекта закона были обсуждены и учтены поправки, предложенные губернатором и депутатами. Так, парламентарии предложили выделить средства в размере 18,6 млн рублей на капитальный ремонт молочно-товарной фермы в селе Нижняя Пеша.
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