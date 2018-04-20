Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники в Красногорске

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники в Красногорске , сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство поликлиники в Путилково городского округа Красногорск. Застройщиком медицинского учреждения является компания ООО «Ривас МО», входящая в состав ГК «ПИК». Инвестор строит социальный объект за счет собственных средств в рамках жилой застройки и планирует завершить возведение поликлиники в 2019 г. В настоящее время на строительной площадке строители уже приступили к работе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что будущая поликлиника сможет принимать 600 пациентов за одну смену.

«Площадь пятиэтажного здания поликлиники, включая один подземный этаж, составит порядка 5 тыс. кв. м», — добавили в пресс-службе.