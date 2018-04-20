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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники в Красногорске
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники в Красногорске 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники в Красногорске, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство поликлиники в Путилково городского округа Красногорск. Застройщиком медицинского учреждения является компания ООО «Ривас МО», входящая в состав ГК «ПИК». Инвестор строит социальный объект за счет собственных средств в рамках жилой застройки и планирует завершить возведение поликлиники в 2019 г. В настоящее время на строительной площадке строители уже приступили к работе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что будущая поликлиника сможет принимать 600 пациентов за одну смену.
«Площадь пятиэтажного здания поликлиники, включая один подземный этаж, составит порядка 5 тыс. кв. м», — добавили в пресс-службе.
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