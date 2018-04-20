В Омске ветеран ВОВ пять лет не мог получить квартиру

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Мэрия Омска не включала 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в очередь на получение жилья. Пожилой мужчина также является инвалидом второй группы. Чиновники посчитали, что пенсионер намерено продал свою квартиру. «Доказательств совершения ветераном намеренных действий по ухудшению своих жилищных условий у органа местного самоуправления на момент принятия решения не имелось. Указанный вывод был сделан исключительно по факту совершения ветераном сделки с объектом недвижимости, находящимся в Республике Казахстан , без учёта обстоятельств, побудивших к заключению данной сделки», — уточнили в пресс-службе прокуратуры В связи с этим прокурор обратился в суд. В результате городскую администрацию обязали включить ветерана в очередь на получение жилья.