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Жители Котельников смогут сами выбирать жилье при переселении
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Жители Котельников смогут сами выбирать жилье при переселении 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители городского округа Котельники смогут выбирать жилье при переселении в новые дома. При этом квартиры будут предоставляться значительно большей площадью. Об этом сказала горожанам в ходе встречи глава Котельников Ирина Польникова.
В ДК «Белая Дача» прошла встреча с жителями по вопросу реализации программы переселения. В работе приняли участие глава Котельников Ирина Польникова, один из представителей потенциального инвестора, эксперты, жители. Ранее к главе Котельников обратились жильцы, проживающие в домах микрорайона Белая Дача. Они попросили Ирину Польникову провести встречу, где рассказать более детально о реализации программы переселения.
Квартиры будут предоставляться значительно большей площадью согласно жилищному законодательству и в соответствии с адресной программой переселения городского округа. Программа развития застроенные территорий, в рамках которой будет идти переселения граждан в новые дома, не предполагает никакой точечной застройки. Приоритет отдан комплексному подходу, когда параллельно со строительством домов возводятся детские сады и школы. Жители смогут участвовать в выборе квартир, ее планировке и выборе этажа
— Ирина Польникова.
Глава Котельников отметила, после того как будет определен инвестор, который займется строительством, начнется разработка проекта планировки территорий. Далее документ представят общественности на публичное обсуждение.
Если будет необходимость присутствовать при переговорах с застройщиком, мы будем участвовать в них, максимально отстаивая ваши интересы
— Ирина Польникова.
Глава Котельников также добавила, что для более детального обсуждения вопросам переселения, будут проходить дополнительные встречи. В индивидуальном порядке, как подчеркнула Ирина Польникова, жители могут обращаться на личный прием.
Готова проводить приемы жителей индивидуально по каждому дому, чтобы люди приходили с документами и задавали конкретные вопросы
— Ирина Польникова.
В ходе встречи жителям рассказали детально о программе переселения, а также горожане задали интересующих их вопросы. В обсуждении также приняли участие и жители микрорайона Ковровый. Они высказывали разные точки зрения.
Проживаю в доме № 40 микрорайона Белая Дача, меня все устраивает в моей квартире. Да, есть определенные работы, которые хотелось бы провести в доме в части капитального ремонта. Считаю, что при обсуждении таких вопросов должны выслушиваться мнения населения, проекты должны быть реальными и мы должны понимать в каких целях проводиться такая реконструкция микрорайонов
Михаил Соколов.
Программа переселения в городском округе стартует впервые в этом году. В нее вошли дома, расположенные в микрорайонах Ковровый и Белая Дача.
В целом, считаю, что жители должны переселяться в более комфортабельное жилье. Я не так давно в своей квартире сделала евроремонт, много вложила денег. Но, считаю, что  из-за  меня не должны страдать другие люди, которые проживают в менее комфортных условиях. Например, мой брат живет в доме № 5 по улице Новой. Дом находится в плохом техническом состоянии. Да, потолки высокие, стены толстые, но коммуникации старые, протекает крыша. Люди живут в плохих условиях
— Юлия Леонова, жительница дома № 9 по улице Новой.
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