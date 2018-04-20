Кейс: ремонт квартиры в Италии. Работы, сроки, смета

Кейс предоставил Алексей Осипов , руководитель агентства недвижимости Neva-consult.

Зачем покупать квартиру, требующую ремонта

Ответ очевиден — чтобы сэкономить. Приведу несколько примеров объектов, которые покупались «под ремонт», и вы поймете порядок цифр.

Первый случай: квартира общей площадью 115 кв. м, плюс, собственный сад, гараж, большие подсобные помещения (кладовые на первом и последнем этажах). Собственник запрашивал за нее €105 000. Нам удалось снизить цену до €95.000. Сэкономленной суммы хватило на косметический ремонт. Мы заменили окна и жалюзи, сделали из кладовой вторую ванну, поменяли батареи и установили новую газовую колонку. Стоимость этой квартиры после ремонта можно оценить в районе €140-150 000. С уверенностью могу сказать, что за €130 000 покупатель найдется быстро.

Второй случай: квартира общей площадью 78 кв. м. Приобрели ее за € 55 000, хотя изначально владелец просил €64.000. Сейчас меняем там окна, двери, укладываем ламинат, устанавливаем кондиционеры, красим стены. Стоимость работ также оценена в €10 000. Цена квартиры после косметического ремонта будет в районе €85-90 000.

Продавцы «убитых» квартир охотно идут на снижение цены. Они понимают: чтобы продать дороже, надо вкладывать средства и силы, но не хотят или не могут это сделать. Многим проще уступить в цене, чем заниматься ремонтом.

Кроме того, в Италии существуют налоговые льготы (НДС-10%) на проведения ремонтно-строительных работ, связанных с заменой окон и установкой энергосберегающих систем (до 60% налоговых вычетов). Также при покупке мебели вы можете вернуть до 50% ее стоимости путем налоговых вычетов. Словом, есть возможности сэкономить, которыми надо грамотно пользоваться.

Плюс, выбирая «вторичку», а не новостройку, вы уже экономите 1% на налогах на покупку недвижимости.

Читайте подробнее о расходах на покупку: Процедура приобретения недвижимости в Италии

Не стоит бояться ремонта в чужой стране. При правильном подходе работы пройдут быстро и не будут стоить вам дорого. Рассмотрим на конкретном примере.

Пример квартиры в Италии «под ремонт»

Перед вами квартира в центре города Пескара площадью 130 кв. м. Состоит из зала, кухни, двух спален, коридора и кладовки. Квартира приобреталась для постоянного проживания за €140 000.

Собственник обратился к нам за помощью в реконструкции объекта. Для выполнения работы я привлек свою бригаду, которая успешно справилась с заданием. Ремонт занял два месяца, стоимость работ — €18 000. Оценочная цена квартиры после ремонта — €180 000.

Что было сделано:

Демонтаж окон, мебели, дверей, сантехники.

Замена старой электропроводки, радиаторов отопления, стеклопакетов.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой во всей квартире.

Замена межкомнатных дверей.

Установка входной двери.

Замена всех труб в ванных комнатах, установка сантехники, ванной с гидромассажем, облицовка кафельной плиткой и декоративное покрытие полиуретановой краской.

Настил ламината в спальнях, коридоре и кухне.

Замена жалюзи на окнах и монтаж автоматического подъемного механизма, который управляется системой « Умный дом».

Покраска стен во всей квартире в традиционный белый цвет (без особых изысков, за исключением покраски стен в ванной комнате полиуретановой краской и в спальне, для которой был выбран светло коричневый цвет).

Весь материал заказчик приобретал через интернет-магазины Amazon eBay и в торговой сети Leroy Merlin. Кстати, спасибо ему за отсутствие задержек с поставкой.

Если у вас нет возможности приехать в Италию для выбора материалов, мы можем сами все закупить, оставаясь с вами на связи через viber или watsapp. Проконтролируем доставку и качество материалов. Если какие-то работы будем поручать сторонней фирме, то проследим за выполнением и отправим вам подробный фотоотчет.

Штукатурные смеси, гипсокартон с монтажными элементами, клей для плитки, электропроводку, грунтовку и шпатлевку приобретала рабочая бригада. Использовала только качественные материалы и краски Caparol. Все «расходники» уже включены в стоимость работ.

Окна также приобретались у наших проверенных поставщиков за пределами Италии, что позволило сэкономить до 50% их стоимости.

Все работы в этом проекте выполнила бригада из двух человек, дополнительно привлекали плиточника и опытного сантехника. У меня есть проверенные специалисты, но выбор бригады зависит от желания клиента.

Дизайн квартиры предоставил заказчик. Цены на дизайн-проект разнятся в разы и зависят от опыта специалиста, который его производит. Своим клиентам я советую обращаться за дизайном в российские студии, а для воплощения проекта — к итальянскому специалисту, чтобы он подготовил бумаги для подачи в соответствующие органы. При желании можно сразу обратиться к итальянским дизайнерам, которые подготовят проект с учетом последних тенденций в интерьере.

Для большинства внутренних работ согласование не требуется, достаточно уведомить коммуну о начале их проведения. Если же вы перемещаете внутренние перегородки (стены), то, в некоторых случаях (если меняется кадастровая стоимость квартиры), необходимо предоставить проект без необходимости его согласования. После подачи проекта можно начинать работы. Всеми бюрократическими процедурами занимается наша фирма.

Порядок, сроки и стоимость выполнения работ

Подготовительные работы

Демонтаж окон, внутренних дверей, вынос мебели.

2 дня Демонтаж облицовочной плитки, сантехники, некоторых внутренних перегородок

3 дня Вынос мусора с утилизацией на специализированной свалке

1 день

Замена электропроводки

5 дней

€1500

Разводка канализации и горячей и холодной воды

5 дней

€250 за точку подключения (унитаза, биде, раковины, ванны итд) всего €2250

Вывод воды и канализации на подключении кухни

1 день

Установка монтажных коробок для внутренних дверей

2 дня 6х€50=€300 Установка монтажной коробки для внешней двери

1 день

Установка окон

2 дня Включена в стоимость окон

Установка жалюзи

2 дня Выравнивание стен, заделка труб и электропроводки

5 дней

€1000

Итого на подготовительные работы

29 дней

€6300 (+€4450 стоимость окон с доставкой и установкой)

Отделочные работы

Монтаж подвесных потолков

10 дней

€2000

Облицовка плиткой 2 ванные комнаты

7 дней

€2000

Окраска белой краской потолка и стен

2 дня €1500

Окраска декоративной краской ванной комнаты

1 день

Установка межкомнатных дверей

1 день

6*€50=€300 Установка входной двери

1 день

Установка сантехники

2 дня Монтаж светильников

2 дня Настил ламината

2 дня 110 кв м. €500 Установка кухни

1 день

Мелкие работы

2 дня €200 евро

Итого на отделочные работы

31 день

€7250 евро

Итого, стоимость ремонта

60 дней

€18000

В эту цену включены все расходные материалы и стоимость проведения работ. Дополнительно заказчик оплачивал отделочные материалы — межкомнатные двери, плитку для ванной, натяжные потолки; а также технику — кухонный угол, ванную, раковины и т.п. Стоимость этих товаров может сильно разниться, в зависимости от марок и наименований. Но в среднем, на косметический ремонт квартиры необходимо закладывать в бюджет 10-15% от стоимости, т.е. в нашем случае еще около €14 000.

А вот как стала выглядеть квартира после ремонта

Вывод

Ремонт квартиры в Италии обходится не так дорого, как многие иностранцы думают. Цены сопоставимы с московскими и питерскими. Стоимость материалов тоже существенно не отличается, наоборот, некоторые позиции обходятся дешевле. При этом в случае продажи отремонтированная квартира будет стоить намного дороже, чем тот же объект до реновации.

Производя ремонт собственными силами, вы будете точно уверены в качестве используемых материалов. И в результате, получите именно такую квартиру, какую хотите. Поэтому ищите недвижимость, которая вам по душе, и не бойтесь последующего ремонта.

Часто люди интересуются, где найти фирму для ремонта в Италии. Однозначного ответа нет. Нет рекламы в интернете, нет специализированных изданий. Небольшие фирмы не в состоянии содержать секретаря и не создают рекламных кампаний. Сами итальянцы пользуются «сарафанным радио», подрядчик находится среди тех, кто кому-то когда-то делал ремонт. Поэтому спрашивайте среди знакомых итальянцев и не забудьте посмотреть на сделанную работу.

Расценки в разных регионах Италии могут отличаться. При составлении сметы фирмы пользуются региональным справочником цен на строительные услуги. Такой справочник можно легко скачать в интернете.

Желаю удачи.

Редактор текста: Анастасия Фалей

Фото: Алексей Осипов, Neva-consult