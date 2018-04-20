Кейс: ремонт квартиры в Италии. Работы, сроки, смета 

Кейс предоставил Алексей Осипов, руководитель агентства недвижимости Neva-consult.
Зачем покупать квартиру, требующую ремонта
Ответ очевиден — чтобы сэкономить. Приведу несколько примеров объектов, которые покупались «под ремонт», и вы поймете порядок цифр.
Первый случай: квартира общей площадью 115 кв. м, плюс, собственный сад, гараж, большие подсобные помещения (кладовые на первом и последнем этажах). Собственник запрашивал за нее €105 000. Нам удалось снизить цену до €95.000. Сэкономленной суммы хватило на косметический ремонт. Мы заменили окна и жалюзи, сделали из кладовой вторую ванну, поменяли батареи и установили новую газовую колонку. Стоимость этой квартиры после ремонта можно оценить в районе €140-150 000. С уверенностью могу сказать, что за €130 000 покупатель найдется быстро.
Второй случай: квартира общей площадью 78 кв. м. Приобрели ее за € 55 000, хотя изначально владелец просил €64.000. Сейчас меняем там окна, двери, укладываем ламинат, устанавливаем кондиционеры, красим стены. Стоимость работ также оценена в €10 000. Цена квартиры после косметического ремонта будет в районе €85-90 000.
Продавцы «убитых» квартир охотно идут на снижение цены. Они понимают: чтобы продать дороже, надо вкладывать средства и силы, но не хотят или не могут это сделать. Многим проще уступить в цене, чем заниматься ремонтом.
Кроме того, в Италии существуют налоговые льготы (НДС-10%) на проведения ремонтно-строительных работ, связанных с заменой окон и установкой энергосберегающих систем (до 60% налоговых вычетов). Также при покупке мебели вы можете вернуть до 50% ее стоимости путем налоговых вычетов. Словом, есть возможности сэкономить, которыми надо грамотно пользоваться.
Плюс, выбирая «вторичку», а не новостройку, вы уже экономите 1% на налогах на покупку недвижимости.
Читайте подробнее о расходах на покупку: Процедура приобретения недвижимости в Италии
Не стоит бояться ремонта в чужой стране. При правильном подходе работы пройдут быстро и не будут стоить вам дорого. Рассмотрим на конкретном примере.
Пример квартиры в Италии «под ремонт»
Перед вами квартира в центре города Пескара площадью 130 кв. м. Состоит из зала, кухни, двух спален, коридора и кладовки. Квартира приобреталась для постоянного проживания за €140 000.
Собственник обратился к нам за помощью в реконструкции объекта. Для выполнения работы я привлек свою бригаду, которая успешно справилась с заданием. Ремонт занял два месяца, стоимость работ — €18 000. Оценочная цена квартиры после ремонта — €180 000.
Что было сделано:
Демонтаж окон, мебели, дверей, сантехники.
Замена старой электропроводки, радиаторов отопления, стеклопакетов.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой во всей квартире.
Замена межкомнатных дверей.
Установка входной двери.
Замена всех труб в ванных комнатах, установка сантехники, ванной с гидромассажем, облицовка кафельной плиткой и декоративное покрытие полиуретановой краской.
Настил ламината в спальнях, коридоре и кухне.
Замена жалюзи на окнах и монтаж автоматического подъемного механизма, который управляется системой « Умный дом».
Покраска стен во всей квартире в традиционный белый цвет (без особых изысков, за исключением покраски стен в ванной комнате полиуретановой краской и в спальне, для которой был выбран светло коричневый цвет).
Весь материал заказчик приобретал через интернет-магазины Amazon, eBay и в торговой сети Leroy Merlin. Кстати, спасибо ему за отсутствие задержек с поставкой.
Если у вас нет возможности приехать в Италию для выбора материалов, мы можем сами все закупить, оставаясь с вами на связи через viber или watsapp. Проконтролируем доставку и качество материалов. Если какие-то работы будем поручать сторонней фирме, то проследим за выполнением и отправим вам подробный фотоотчет.
Штукатурные смеси, гипсокартон с монтажными элементами, клей для плитки, электропроводку, грунтовку и шпатлевку приобретала рабочая бригада. Использовала только качественные материалы и краски Caparol. Все «расходники» уже включены в стоимость работ.
Окна также приобретались у наших проверенных поставщиков за пределами Италии, что позволило сэкономить до 50% их стоимости.
Все работы в этом проекте выполнила бригада из двух человек, дополнительно привлекали плиточника и опытного сантехника. У меня есть проверенные специалисты, но выбор бригады зависит от желания клиента.
Дизайн квартиры предоставил заказчик. Цены на дизайн-проект разнятся в разы и зависят от опыта специалиста, который его производит. Своим клиентам я советую обращаться за дизайном в российские студии, а для воплощения проекта — к итальянскому специалисту, чтобы он подготовил бумаги для подачи в соответствующие органы. При желании можно сразу обратиться к итальянским дизайнерам, которые подготовят проект с учетом последних тенденций в интерьере.
Для большинства внутренних работ согласование не требуется, достаточно уведомить коммуну о начале их проведения. Если же вы перемещаете внутренние перегородки (стены), то, в некоторых случаях (если меняется кадастровая стоимость квартиры), необходимо предоставить проект без необходимости его согласования. После подачи проекта можно начинать работы. Всеми бюрократическими процедурами занимается наша фирма.
Порядок, сроки и стоимость выполнения работ
Подготовительные работы
Демонтаж окон, внутренних дверей, вынос мебели.
2 дня Демонтаж облицовочной плитки, сантехники, некоторых внутренних перегородок
3 дня Вынос мусора с утилизацией на специализированной свалке
1 день
Замена электропроводки
5 дней
€1500
Разводка канализации и горячей и холодной воды
5 дней
€250 за точку подключения (унитаза, биде, раковины, ванны итд) всего €2250
Вывод воды и канализации на подключении кухни
1 день
Установка монтажных коробок для внутренних дверей
2 дня 6х€50=€300 Установка монтажной коробки для внешней двери
1 день
Установка окон
2 дня Включена в стоимость окон
Установка жалюзи
2 дня Выравнивание стен, заделка труб и электропроводки
5 дней
€1000
Итого на подготовительные работы
29 дней
€6300 (+€4450 стоимость окон с доставкой и установкой)
Отделочные работы
Монтаж подвесных потолков
10 дней
€2000
Облицовка плиткой 2 ванные комнаты
7 дней
€2000
Окраска белой краской потолка и стен
2 дня €1500
Окраска декоративной краской ванной комнаты
1 день
Установка межкомнатных дверей
1 день
6*€50=€300 Установка входной двери
1 день
Установка сантехники
2 дня Монтаж светильников
2 дня Настил ламината
2 дня 110 кв м. €500 Установка кухни
1 день
Мелкие работы
2 дня €200 евро
Итого на отделочные работы
31 день
€7250 евро
Итого, стоимость ремонта
60 дней
€18000
В эту цену включены все расходные материалы и стоимость проведения работ. Дополнительно заказчик оплачивал отделочные материалы — межкомнатные двери, плитку для ванной, натяжные потолки; а также технику — кухонный угол, ванную, раковины и т.п. Стоимость этих товаров может сильно разниться, в зависимости от марок и наименований. Но в среднем, на косметический ремонт квартиры необходимо закладывать в бюджет 10-15% от стоимости, т.е. в нашем случае еще около €14 000.
А вот как стала выглядеть квартира после ремонта
Вывод
Ремонт квартиры в Италии обходится не так дорого, как многие иностранцы думают. Цены сопоставимы с московскими и питерскими. Стоимость материалов тоже существенно не отличается, наоборот, некоторые позиции обходятся дешевле. При этом в случае продажи отремонтированная квартира будет стоить намного дороже, чем тот же объект до реновации.
Производя ремонт собственными силами, вы будете точно уверены в качестве используемых материалов. И в результате, получите именно такую квартиру, какую хотите. Поэтому ищите недвижимость, которая вам по душе, и не бойтесь последующего ремонта.
Часто люди интересуются, где найти фирму для ремонта в Италии. Однозначного ответа нет. Нет рекламы в интернете, нет специализированных изданий. Небольшие фирмы не в состоянии содержать секретаря и не создают рекламных кампаний. Сами итальянцы пользуются «сарафанным радио», подрядчик находится среди тех, кто кому-то когда-то делал ремонт. Поэтому спрашивайте среди знакомых итальянцев и не забудьте посмотреть на сделанную работу.
Расценки в разных регионах Италии могут отличаться. При составлении сметы фирмы пользуются региональным справочником цен на строительные услуги. Такой справочник можно легко скачать в интернете.
Желаю удачи.
Редактор текста: Анастасия Фалей
Фото: Алексей Осипов, Neva-consult