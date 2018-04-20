Депутаты НАО отменили большинство ограничений на предоставление льготной ипотеки

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Парламентарии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа поддержали идею изменения регионального закона о предоставлении жителям округа ипотечных кредитов на льготных условиях. После изменения законодательства, будет снято большинство ограничений на предоставление однопроцентных займов, сообщает пресс-служба окружного парламента.

"На очередной сессии парламентарии согласовали изменения в окружной закон о льготной ипотеке. После внесения изменений в закон произойдет не только увеличение с 25 до 35 лет возраста домов, где можно приобрести квартиру в рамках однопроцентной ипотеки, но и отменяется большинство ограничений, связанных с конструктивом домов. В ходе обсуждения в законопроект было внесено уточнение, что жилье может приобретаться в любых домах, кроме деревянных", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил в ходе заседания глава постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Виктор Кмить, жители неоднократно просили народных избранников расширить возможности льготного жилищного кредитования.

"Граждане отмечали, что есть много добротных домов в ином исполнении, причем часто их состояние лучше, чем качество некоторых монолитных, кирпичных или панельных домов. Депутаты согласились с нашими жителями, ведь банк сам определяет, какое жилье подходит под условия выдачи кредита. Зачем нам самим искусственно ограничивать возможность людей улучшить свои жилищные условия? Наша цель — максимально расширить права граждан по выбору для себя жилья в соответствии со своими возможностями. Изменения в закон, которые мы сегодня утвердили, будут этому способствовать", — приводит пресс-служба его слова.

Также парламентарии рекомендовали профильному департаменту рассмотреть возможность привлечения других банков для участия в программе с более удобными для жителей округа условиями кредитования.

Программа однопроцентной ипотеки была запущена в НАО в октябре 2017 года. Максимальный срок субсидирования процентной ставки в рамках одного кредитного договора составляет 15 лет. По состоянию на середину марта поступило 150 заявок на однопроцентную ипотеку, из них 81 была одобрена. На 2018 год в окружном бюджете на субсидирование ставок заложено порядка 13 млн рублей.