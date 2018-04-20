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Мень: к расселению аварийного жилья нужно применить рыночные механизмы
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Мень: к расселению аварийного жилья нужно применить рыночные механизмы 

РИА Недвижимость 38 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
ЯЛТА, 20 апр — РИА Недвижимость. Расселение аварийного жилищного фонда в России должно проходить не только благодаря федеральным средствам, но и с применением регионального софинансирования, а также с задействованием рыночных механизмов, сообщил глава ведомства Михаил Мень в пятницу РИА Недвижимость в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума.
Ранее в марте вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что государство не сможет обеспечить достаточный объем средств для продолжения программы расселения аварийного жилого фонда.
"Нужно и софинансирование со стороны субъектов РФ, а в крупных городах и городах-миллионниках также должны быть задействованы рыночные механизмы по аналогии с программой реновации в Москве", — сказал Мень.
Он отметил, что расселение аварийного жилья в центрах крупных городов может иметь инвестиционную привлекательность. «Инвестиционная привлекательность пятна застройки в центре крупного города высокая и здесь рыночные механизмы могут применяться», — отметил он.
Также, по словам Меня, в настоящее время ведётся работа по определению нового, постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья в России.
Программа расселения аварийного жилья в России, признанного таковым до 2012 года, завершилась 1 сентября 2017 года. После завершения программы ее было решено продолжить. Сейчас объём жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 миллионов квадратных метров.
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