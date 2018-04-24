Жилищные сертификаты разрешат использовать для покупки новостроек

Михаил Мень. Жилищные сертификаты могут разрешить использовать для участия в долевом строительстве в 2019 году, пишет РБК. К этому времени сертификаты также планируется перевести в электронную форму. Об этом рассказал глава Минстроя России

«Это позволит уменьшить объемы документооборота, сократить время на выдачу сертификатов, а также автоматизировать процедуры формирования и ведения реестров выданных сертификатов», — уточнил Мень.