Жилищные сертификаты разрешат использовать для покупки новостроек 

Жилищные сертификаты могут разрешить использовать для участия в долевом строительстве в 2019 году, пишет РБК. К этому времени сертификаты также планируется перевести в электронную форму. Об этом рассказал глава Минстроя России Михаил Мень.
«Это позволит уменьшить объемы документооборота, сократить время на выдачу сертификатов, а также автоматизировать процедуры формирования и ведения реестров выданных сертификатов», — уточнил Мень.
Помощь в приобретении жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище» оказывается молодым семьям, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, переселенцам, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел.