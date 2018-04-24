Ещё
Жилищные сертификаты разрешат использовать для покупки новостроек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилищные сертификаты разрешат использовать для покупки новостроек 

Inmyroom 32 минуты назад
Фото: Inmyroom
Жилищные сертификаты могут разрешить использовать для участия в долевом строительстве в 2019 году, пишет РБК. К этому времени сертификаты также планируется перевести в электронную форму. Об этом рассказал глава Минстроя России Михаил Мень.
«Это позволит уменьшить объемы документооборота, сократить время на выдачу сертификатов, а также автоматизировать процедуры формирования и ведения реестров выданных сертификатов», — уточнил Мень.
Помощь в приобретении жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище» оказывается молодым семьям, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, переселенцам, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел.
Inmyroom: последние новости
Кабмин внес поправки к законопроекту о гостиничных услугах в многоквартирных домах Генпланы развития городов будут составлять с учётом инженерной инфраструктуры Процедура подключения к системам теплоснабжения пересмотрена
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»666
Россию ждут очередные санкции133
Россия поставила США серьезное условие300
Климкин сделал грубую ошибку72
В России рассказали о ненужности в космосе137
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение