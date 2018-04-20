Минстрой РФ планирует разрешить использовать ГЖС для участия в долевом строительстве с 2019 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации планирует разрешить использовать государственные жилищные сертификаты (ГЖС) для участия в долевом строительстве с 2019 г., сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Михаила Меня.

«В настоящий момент Минстрой России готовит все необходимые документы для того, чтобы обеспечить граждан возможностью использовать государственные жилищные сертификаты для участия в долевом строительстве с 2019 г. Мы надеемся, что по этому вопросу нам удастся быстро пройти согласование с остальными профильными министерствами и получить одобрение правительства Российской Федерации », — приводятся в сообщении слова М. Меня.

Кроме этого, министр рассказал о планах Минстроя России перевести ГЖС в электронную форму в 2019 г. «Это позволит уменьшить объемы документооборота, сократить время на выдачу сертификатов гражданам, а также автоматизировать процедуры формирования и ведения реестров выданных ГЖС», — уточнил М. Мень.

В пресс-службе отметили, что данные предложения были одобрены ранее 19 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о жилищных субсидиях для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в 2018 г. было выпущено 7,4 тыс. государственных жилищных сертификатов на общую сумму 14,9 млрд руб. для социально значимых категорий граждан. Это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что благодаря принятым Минстроем России мерам, начиная с 2017 г. выпуск сертификатов осуществляется в ускоренном режиме, что позволяет начать процедуру оформления и выдачи сертификатов уже в феврале. В сентябре 2017 г. исполнилось 20 лет с начала выпуска государственных жилищных сертификатов. За этот период государственная помощь в приобретении жилых помещений с использованием сертификатов была оказана уже около 300 тыс. семей.