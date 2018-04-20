Минстрой изменит поправки в закон о долевом строительстве

Министр отметил, что Госдума приняла нормы без должны обсуждений с экспертами и профессиональным сообществом, поэтому до июля Минстрой внесет ряд изменений в законодательство, «чтобы не произошли определенные сбои».

Изменения, в частности, могут коснуться пункта «одно разрешение на строительство — одна компания».

"Это абсолютно правильная норма, но если комплексное освоение территории пойдет по этому пути, оно будет буксовать очень серьёзно. А в этой части это изменение необходимо", — подчеркнул Мень.

Также, по его словам, не до конца понятна схема банковского сопровождения строительства — насколько именно готовы банки.

Поправки к 214-ФЗ устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающих средства дольщиков.