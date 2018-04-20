В Мособлдуме поддержали проект федерального закона, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ

В частности, проект предлагает отменить плату для нанимателей муниципального жилья, в случае если квадратные метры находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин , подобная мера позволит защитить права граждан.

Жилищный кодекс предписывает, что капитальный ремонт жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма, обязан производить наймодатель — то есть собственник. Однако зачастую муниципальный жилищный фонд в наших городах и районах находится в непригодном для проживания состоянии. Но поскольку выбирать не приходится, наниматели вынуждены жить в этих квартирах, и обязаны вносить плату за них. Мы считаем такой порядок несправедливым: оплата должна происходить лишь в том случае, если собственник, в данном случае муниципалитет, исполняет условия договора и привел муниципальное жилье в пригодное для проживания состояние

— Игорь Чистюхин.

Зампред Мособлдумы также уверен, что необходимо распространить действие закона и на тех граждан, которые проживают в любом ветхом жилье.

Московской области сегодня стоит вопрос реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. В 2017–2018 годах для переселения более 2000 человек на эту цель выделялось 4,4 миллиарда рублей, в 2018–2019 годах планируемая сумма составляет 2,8 миллиарда для переселения почти 7000 человек

— Игорь Чистюхин.

«В Подмосковье есть муниципалитеты, где жители вынуждены не только ждать переезда в новые квадратные метры из своих аварийных домов, но и оплачивать коммунальные услуги и обслуживание жилья, которое таковым уже сложно назвать. Считаю, что необходимо вносить изменения в законодательство в этой части», — добавил Чистюхин.