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В Мособлдуме поддержали проект федерального закона, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ
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В Мособлдуме поддержали проект федерального закона, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ 

360tv.ru 47 минут назад
В частности, проект предлагает отменить плату для нанимателей муниципального жилья, в случае если квадратные метры находятся в неудовлетворительном состоянии.
Как сообщил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, подобная мера позволит защитить права граждан.
Жилищный кодекс предписывает, что капитальный ремонт жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма, обязан производить наймодатель — то есть собственник. Однако зачастую муниципальный жилищный фонд в наших городах и районах находится в непригодном для проживания состоянии. Но поскольку выбирать не приходится, наниматели вынуждены жить в этих квартирах, и обязаны вносить плату за них. Мы считаем такой порядок несправедливым: оплата должна происходить лишь в том случае, если собственник, в данном случае муниципалитет, исполняет условия договора и привел муниципальное жилье в пригодное для проживания состояние
— Игорь Чистюхин.
Зампред Мособлдумы также уверен, что необходимо распространить действие закона и на тех граждан, которые проживают в любом ветхом жилье.
В Московской области сегодня стоит вопрос реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. В 2017–2018 годах для переселения более 2000 человек на эту цель выделялось 4,4 миллиарда рублей, в 2018–2019 годах планируемая сумма составляет 2,8 миллиарда для переселения почти 7000 человек
— Игорь Чистюхин.
«В Подмосковье есть муниципалитеты, где жители вынуждены не только ждать переезда в новые квадратные метры из своих аварийных домов, но и оплачивать коммунальные услуги и обслуживание жилья, которое таковым уже сложно назвать. Считаю, что необходимо вносить изменения в законодательство в этой части», — добавил Чистюхин.
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