В Мособлдуме поддержали поправки в Жилищный кодекс РФ о соцжилье

Депутаты Мособлдумы поддержали принятие проекта федерального закона, который вносит изменения в Жилищный кодекс РФ , в частности, проект предлагает отменить плату для нанимателей муниципального жилья, в случае, если квадратные метры находятся в неудовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Жилищный кодекс предписывает, что капитальный ремонт жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма, обязан производить наймодатель — то есть собственник. Однако зачастую муниципальный жилищный фонд в наших городах и районах находится в непригодном для проживания состоянии. Но, поскольку выбирать не приходится, наниматели вынуждены жить в этих квартирах, и обязаны вносить плату за них», — заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин

Он отметил, что считает такой порядок несправедливым: оплата должна происходить лишь в том случае, если собственник, в данном случае муниципалитет, исполняет условия договора и привел муниципальное жилье в пригодное для проживания состояние.

Зампред также уверен, что необходимо распространить действие закона и на тех граждан, которые проживают в любом ветхом жилье.

«В Московской области сегодня стоит вопрос реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. В 2017-2018 годах для переселения более 2000 человек на эту цель выделялось 4,4 миллиарда рублей, в 2018-2019 годах планируемая сумма составляет 2,8 миллиарда для переселения почти 7000 человек», — отметил Чистюхин.

По его словам, в Подмосковье есть муниципалитеты, где жители вынуждены не только ждать переезда в новые квадратные метры из своих аварийных домов, но и оплачивать коммунальные услуги и обслуживание жилья, которое таковым уже сложно назвать.

«Считаю, что необходимо вносить изменения в законодательство в этой части», — заключил депутат.