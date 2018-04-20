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На трех площадях Самары установят средства оповещения при ЧС
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На трех площадях Самары установят средства оповещения при ЧС 

Волга Ньюс 50 минут назад
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет установить пункты оповещения на площади им. Куйбышева, площади им. Кирова и на Комсомольской площади. Объекты разместят на крышах зданий.
Оборудование должно обеспечить подачу сигналов «сирены» и речевого сообщения в зоне оповещения с радиусом не менее 500 метров. Управление им будет вестись от центрального пульта оповещения ЕДДС МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».
Начальная максимальная стоимость контракта — 2,1 млн рублей.
Подрядчика должны определить 26 апреля.
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