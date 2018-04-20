На трех площадях Самары установят средства оповещения при ЧС

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет установить пункты оповещения на площади им. Куйбышева, площади им. Кирова и на Комсомольской площади. Объекты разместят на крышах зданий.

Оборудование должно обеспечить подачу сигналов «сирены» и речевого сообщения в зоне оповещения с радиусом не менее 500 метров. Управление им будет вестись от центрального пульта оповещения ЕДДС МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».

Начальная максимальная стоимость контракта — 2,1 млн рублей.

Подрядчика должны определить 26 апреля.