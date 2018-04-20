Минстрой рассчитывает на внесение в Госдуму до 15 мая поправок для завершения долгостроев

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Минстрой России готовит поправки в новое законодательство о долевом строительстве, которые снимут ограничения для новых застройщиков долгостроев. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью ТАСС в ходе Ялтинского международного экономического форума. Поправки откорректируют нормы, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, пояснил Мень.

Ограничения для компаний, достраивающих проблемные объекты других застройщиков, могут появиться из-за того, что в рамках изменения законодательства с 1 июля 2018 года ужесточается контроль за целевым расходованием средств, также законодательно ограничивается количество разрешений на комплексное освоение территорий. Таким образом, застройщики не смогут обеспечивать достройку проблемных объектов за счет прибыли с других проектов и получить необходимое количество разрешений на строительства.

"Там ужесточающие нормы, они правильные, но, чтобы не остановить развитие в рамках комплексного освоения территории и достройку проблемных объектов, мы с депутатами работаем над поправками, до 15 мая мы постараемся внести в Думу ", — сказал министр.

Новые правила работы застройщиков начнут действовать с 1 июля 2018 года в рамках изменения законодательства, направленного на переход от долевого строительства к проектному финансированию.

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