Минстрой рассчитывает на внесение в Госдуму до 15 мая поправок для завершения долгостроев 

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Минстрой России готовит поправки в новое законодательство о долевом строительстве, которые снимут ограничения для новых застройщиков долгостроев. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью ТАСС в ходе Ялтинского международного экономического форума. Поправки откорректируют нормы, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, пояснил Мень.
Ограничения для компаний, достраивающих проблемные объекты других застройщиков, могут появиться из-за того, что в рамках изменения законодательства с 1 июля 2018 года ужесточается контроль за целевым расходованием средств, также законодательно ограничивается количество разрешений на комплексное освоение территорий. Таким образом, застройщики не смогут обеспечивать достройку проблемных объектов за счет прибыли с других проектов и получить необходимое количество разрешений на строительства.
"Там ужесточающие нормы, они правильные, но, чтобы не остановить развитие в рамках комплексного освоения территории и достройку проблемных объектов, мы с депутатами работаем над поправками, до 15 мая мы постараемся внести в Думу", — сказал министр.
Новые правила работы застройщиков начнут действовать с 1 июля 2018 года в рамках изменения законодательства, направленного на переход от долевого строительства к проектному финансированию.
О Ялтинском форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около 3 тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.