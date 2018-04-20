Ещё
Минстрой рассчитывает на внесение в Госдуму до 15 мая поправок для завершения долгостроев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Минстрой рассчитывает на внесение в Госдуму до 15 мая поправок для завершения долгостроев 

ТАСС 53 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Минстрой России готовит поправки в новое законодательство о долевом строительстве, которые снимут ограничения для новых застройщиков долгостроев. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью ТАСС в ходе Ялтинского международного экономического форума. Поправки откорректируют нормы, вступающие в силу с 1 июля 2018 года, пояснил Мень.
Ограничения для компаний, достраивающих проблемные объекты других застройщиков, могут появиться из-за того, что в рамках изменения законодательства с 1 июля 2018 года ужесточается контроль за целевым расходованием средств, также законодательно ограничивается количество разрешений на комплексное освоение территорий. Таким образом, застройщики не смогут обеспечивать достройку проблемных объектов за счет прибыли с других проектов и получить необходимое количество разрешений на строительства.
"Там ужесточающие нормы, они правильные, но, чтобы не остановить развитие в рамках комплексного освоения территории и достройку проблемных объектов, мы с депутатами работаем над поправками, до 15 мая мы постараемся внести в Думу", — сказал министр.
Новые правила работы застройщиков начнут действовать с 1 июля 2018 года в рамках изменения законодательства, направленного на переход от долевого строительства к проектному финансированию.
О Ялтинском форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около 3 тыс. человек из 60 стран. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Пятнадцатилетний долгострой в Троицке разрешено ввести в эксплуатацию Аксенов заявил, что запретил строительство жилья на берегу моря в Крыму Деловая программа форума "Среда для жизни" в Калининграде соберет более 700 участников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание174
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300307
Первый легальный бордель открывается в России352
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение