Два технопарка и производство инновационных стройматериалов появятся в Москве

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы подписал в пятницу четыре соглашения, по которым в столице будут построены два новых технопарка «Строительный» и «Азовский» и центр производства инновационных строительных материалов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Документы со стороны властей Москвы подписал глава департамента Алексей Фурсин . В рамках соглашений ООО «ПСФ „КРОСТ“ создаст технопарк „Строительный“ и предприятие по производству стройматериалов, а ЗАО „Экотехплаза“ — технопарк „Азовский“.

»Сегодня мы подписали несколько соглашений, которые связаны с локализацией производств на территории города Москвы — создание современного производства строительного материала и строительство технопарков с привлечением исключительно частных инвестиций, в которых будут сосредоточены малый и средние компании из индустрии строительных материалов и научные центры", — прокомментировал соглашения Фурсин.

По его словам, в создание двух новых технопарков планируется привлечь порядка 1 млрд рублей, в производство стройматериалов — 300 млн рублей. Сроки ввода в эксплуатацию объектов пока не определены. Фурсин отметил, что на территории технопарков будут размещаться только экологичные предпрития.

Согласно материалам столичного департамента, среди заключенных сегодня договоров также было соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций».

"Соглашение с ассоциацией поможет повысить качество архитектурно-строительного проектирования и строительства, обеспечить повышение безопасности объектов капитального строительства, снизить объем фальсифицированной и контрафактной продукции в отрасли промышленности строительных материалов", — прокомментировали документ в пресс-службе столичного департамента.