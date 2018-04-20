Москомэкспертиза одобрила строительство жилого дома на 130 квартир в 3-м мкр-не Зеленограда

В 3-м микрорайоне Зеленограда построят еще один жилой корпус, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Жилой дом» по адресу: Зеленоград, микрорайон 3б, корп. 332, район Савелки, Зеленоградский административный округ Москвы . Согласована проектная документация на строительство 14-этажного многоквартирного дома с подвалом и техническим этажом», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что в рамках комплексного развития Зеленограда, анонсированного мэром Москвы Сергеем Собяниным , активно реализуются проекты строительства полноценных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающих горожан как доступным и комфортным жильем, так и необходимыми объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры.

В свою очередь руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в доме запроектировано 130 квартир различной конфигурации и площади. «На первых этажах зданий разместятся встроенные помещения общественного назначения с универсальными санузлами и помещениями уборочного инвентаря. Со второго по 14 этаж запроектированы квартиры, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, а также помещения мусоропровода. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться с помощью одной лестничной клетки и двух лифтов грузоподъемностью 450 кг и 1 тыс. кг», — подчеркнула А. Яковлева.

Также в рамках благоустройства территории многоэтажной жилой застройки появятся открытые плоскостные парковки. Проектом предусмотрено устройство спортивных и детских площадок, установка наружного освещения, малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.