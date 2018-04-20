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КС защитил право военных прокуроров и следователей на служебное жилье
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КС защитил право военных прокуроров и следователей на служебное жилье 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Проверить конституционность части 5 статьи 36 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета РФ» просил Северо-Кавказский окружной военный суд. Этот запрос ставил под вопрос положение, по которому военные прокуроры и следователи должны были быть до 1 января 2017 года обеспечены Министерством обороны служебным жильем.
По мнению суда, существуют противоречия между оспариваемой нормой и законодательством «О Следственном комитете РФ». Дело в том, что военные прокуроры и следователи раньше относились к военному ведомству и вставали на «жилищный учет» по линии Министерства обороны. Но позже их вывели из министерства и включили в состав Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. С января прошлого года эти военнослужащие обеспечиваются жильем из фондов «своих» федеральных государственных органов. Однако какой орган должен позаботиться о тех, кто остался без жилья на 1 января 2017, не ясно.
КС РФ подтвердил, что оспариваемое положение сформулировано так, что не может считаться ясным и недвусмысленным, а также создает предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, ослабляя тем самым конституционные права, а значит, является неконституционной.
Конституционный суд решил, что федеральному законодателю надо незамедлительно устранить эту неопределенность. До внесения нужных изменений военные прокуроры и следователи, вставшие на «жилищный учет» до 1 января 2017 года, не могут быть сняты с него. По решению суда оно должно быть выделено Министерством обороны, раз военнослужащие вставали на учет именно там. Те же федеральные государственные органы, в которых военнослужащие проходят службу сейчас, также могут решить квартирный вопрос.
Отмечается, что постановление КС РФ не влечет пересмотр ранее принятых решений, по которым служебное жилье уже было предоставлено.
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