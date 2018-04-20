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Москвичи по-новому распорядились излишками жилья
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Москвичи по-новому распорядились излишками жилья 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нестабильные финансовые условия мотивировали продавцов недвижимости в Москве снять с реализации свои квартиры и выставить их на рынок аренды. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость», поступивших 20 апреля в редакцию «Дома».
35 процентов столичных квартир, сдаваемых внаем, изначально были выставлены на продажу, затем эти лоты находились в двойной экспозиции, на рынке аренды и на вторичном рынке одновременно, отмечается в материалах «Инком». Однако к началу второго квартала 2018 года две трети собственников этих объектов приняли решение отказаться от продажи и просто сдавать свои квартиры.
Такое поведение продавцов недвижимости в компании объясняют определенной нестабильностью на фоне введения очередных санкций и волатильности валют. В результате существенная часть москвичей, опасаясь заключить невыгодную сделку продажи, предпочла небольшой, но стабильный доход от аренды.
«На столичном рынке найма возможны небольшие колебания спроса и предложения, но в большей степени они могут носить сезонный характер, — комментирует тенденцию заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Резких скачков цен также пока не предвидится».
В конце первого квартала 2018 года был опубликован рейтинг городов мира с самой дорогой арендой жилья. В десятку лидеров вошли Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Дублин, Чикаго, Сидней, Гонконг, Майами и Париж. Российская столица заняла 29-ю строчку рейтинга.
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