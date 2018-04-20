Москвичи по-новому распорядились излишками жилья

Нестабильные финансовые условия мотивировали продавцов недвижимости в Москве снять с реализации свои квартиры и выставить их на рынок аренды. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» , поступивших 20 апреля в редакцию «Дома».

35 процентов столичных квартир, сдаваемых внаем, изначально были выставлены на продажу, затем эти лоты находились в двойной экспозиции, на рынке аренды и на вторичном рынке одновременно, отмечается в материалах «Инком». Однако к началу второго квартала 2018 года две трети собственников этих объектов приняли решение отказаться от продажи и просто сдавать свои квартиры.

Такое поведение продавцов недвижимости в компании объясняют определенной нестабильностью на фоне введения очередных санкций и волатильности валют. В результате существенная часть москвичей, опасаясь заключить невыгодную сделку продажи, предпочла небольшой, но стабильный доход от аренды.

«На столичном рынке найма возможны небольшие колебания спроса и предложения, но в большей степени они могут носить сезонный характер, — комментирует тенденцию заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Резких скачков цен также пока не предвидится».