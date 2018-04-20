Губернатор опубликовал сведения о доходах

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин представил сведения о доходах, расходах, имуществе, а также о материальном положении членов своей семьи за 2017 год. Объекты в собственности не изменились.

Доход главы арктического региона по основному месту работы составил 23 млн 656 тыс. 943 рубля 16 копеек. Объектов движимого и недвижимого имущества в России и за рубежом у губернатора автономного округа нет. Доходы от других видов деятельности (почетные звания и награды) составили 637 тыс. 239 рублей 56 копеек. Все они были направлены в благотворительный фонд, — сообщили в правительстве ЯНАО.

В фактическом пользовании главы региона имеется трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 квадратных метра и имущество, принадлежащее супруге и детям.

Доход супруги главы региона составил 185 тыс. 221 рубль 24 копейки. В собственности на территории РФ она имеет квартиру площадью 51,1 квадратный метр, земельный участок для садоводства и огородничества размером 1936 квадратных метров. Недвижимости за пределами России нет. Владеет легковым автомобилем «Лэнд Ровер» 2014 года выпуска. В фактическом пользовании супруги также находится трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 квадратных метра и имущество детей.

Несовершеннолетняя дочь главы региона дохода в 2017 году не получала. Наряду с совершеннолетними детьми (сестрой и братом) ребенок владеет частью ранее имеющихся объектов недвижимости в населенных пунктах России, 1/3 доли земельных участков площадью 1931 и 3313 квадратных метров, а также 1/3 доли жилого дома на 474,6 квадратных метра, жилого дома площадью 140,3 квадратных метра, жилого дома 277,9 квадратных метра. Транспортных средств и зарубежной недвижимости нет. В фактическом пользовании дочери губернатора находится трехкомнатная квартира в Салехарде.

Расходов, превышающих доходы за три последних года, в семье Кобылкиных не было.