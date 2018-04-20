В Нолинске произошел пожар в жилом доме: трое жильцов госпитализированы

Серьезный пожар произошел в Нолинске в ночь на 20 апреля. Загорелся 6-квартирный дом, расположенный на улице Карла Либкнехта.

В тушении пожара участвовали 17 спасателей. Вместе с тем, здание оказалось существенно повреждено. Обгорели кровля и стены трех квартир.

При этом в пожаре пострадали четверо жильцов. Так, хозяйка одной из квартир, 1951 года рождения, получила ожоги 12% тела. Хозяин другой квартиры, мужчина 1988 года рождения, получил ожоги 20% тела, его гражданская жена — 6% тела. Также пострадал брат девушки. Мужчина получил ожоги 2% тела. После оказания помощи он был отпущен домой.

Причины пожара у ущерб устанавливаются.

Фото — kursktv.ru