Более 2,8 тыс. документов в электронном виде поступили в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

С начала года в главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило свыше 2,8 тыс. документов в электронном виде, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора.

«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 2 тыс. 865 документов в электронном виде. С начала года застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 235 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 179 извещений об окончании строительства, 155 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы», — приводятся в сообщении и. о. начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Так, по информации пресс-службы, в настоящее время, в рамках осуществления функции государственного строительного надзора через «личный кабинет» застройщика на портале госуслуг участники строительства подают 12 документов в главное управление. Уточняется, что при условии ведения застройщиком исполнительной документации в ведомственной информационной системе стройнадзора и подключения объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» кратно сокращается количество надзорных мероприятий и сроки их проведения.

Помимо этого, подмосковным Главгосстройнадзором запущен электронный сервис, позволяющий застройщикам получать уведомление о проведении проверки, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений и иные документы, а также направлять в адрес управления всю исполнительную документацию при строительстве.