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Минстрой не считает нужным отменять негосударственную экспертизу строек
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Минстрой не считает нужным отменять негосударственную экспертизу строек 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
ЯЛТА, 20 апр — РИА Недвижимость. Негосударственная экспертиза в строительстве добавляет конкуренции на рынке, поэтому Минстрой РФ не считает нужным ее отменять, рассказал РИА Недвижимость глава ведомства Михаил Мень в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума.
"Вообще не хотелось бы ее отменять. Все-таки появление негосударственной экспертизы как услуги добавляет конкуренции, а конкуренция всегда полезна", — сказал министр.
Ранее в ходе заседания в Совете Федерации Мень сообщал, что негосударственная экспертиза в строительстве мешает соблюдению норм пожарной безопасности.
"При этом мы видим, что есть и эффективные негосударственные экспертизы с серьёзными специалистами, но есть, к сожалению, и совсем формальные организации, такого не должно быть", — добавил Мень.
Глава строительного ведомства отметил, что негосударственная экспертиза может проводиться только на небольших и незначимых объектах строительства, а также напомнил, что есть законодательная инициатива, где должны утверждаться стандарты, обеспечивающие требования к негосэкспертизе.
"Очень хотелось бы, чтобы институт состоялся, и мы для этого сегодня внесли изменения в законодательство", — подытожил министр.
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