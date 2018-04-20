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«Донстрой» использует в остеклении ЖК «Суббота» 53 формата окон и витражей
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«Донстрой» использует в остеклении ЖК «Суббота» 53 формата окон и витражей 

РИА Недвижимость 41 минуту назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. В остеклении ЖК «Суббота» будет использовано 53 формата окон и витражей, говорится в сообщении компании «Донстрой».
"Окна и витражи различаются размерами и конфигурацией: есть квадратные окна 2,2 на 2,2 метра, есть особо широкие панорамные (шириной 3,3 метра), есть особо высокие (3,4 метра в высоту). Имеются угловые и эркерные варианты разных размеров, лоджии и окна с французскими балконами, а также панорамные форматы, закрывающие сразу несколько этажей — высотой 6-10 метров", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что большинство окон начинаются всего в 60 сантиметрах от пола, а значит на подоконнике можно будет устроить мягкую зону отдыха А окна с французскими балконами начинаются в 10 сантиметрах от пола — здесь городской пейзаж может стать полноценным элементом интерьера.
"Отдельная гордость дома — витражи, полностью опоясывающие две верхние «башни» здания. Здесь ряд эркеров высотой 12,8 метра соединен в огромную единую конструкцию шириной 62,6 метра. Пространства между эркерами заполнены не прозрачным стеклом, а стемалитом — закаленным стеклом с цветным покрытием из запекаемой керамической краски. В нижнюю часть этих витражей встроены двери, ведущие на открытые галереи с колоннадой", — говорится в материалах.
В них отмечается, что в «Субботе» общая площадь остекления фасадов (14,7 тысячи квадратных метров) больше площади, оформленной камнем (12,5 тысячи квадратных метров). Такая пропорция делает здание визуально легким, воздушным и изящным.
Сегодня установка окон в доме уже завершена, идут работы по монтажу витражей в цокольной части здания и верхних «башнях».
ЖК «Суббота» — премиальный жилой комплекс от компании «Донстрой», расположенный в 5-ти минутах пешком от станции метро «Белорусская» и 1-ой Тверской-Ямской улицы. На первом этаже располагаются нежилые помещения, предназначенные под размещение объектов инфраструктуры: минимаркета, кафе, магазинов, аптек, салонов красоты, сервисных служб.
АО «Дон-Строй Инвест» — девелоперская компания Москвы в основном высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
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