С 20 апреля новосёлы въезжают в новые квартиры от ПЗСП в Закамске

С 20 апреля первые новосёлы переезжают в новый многоквартирный дом, который Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) построил в Кировском районе Перми на улице Судозаводской, 15а. Застройщик раньше намеченного срока получил разрешение на ввод нового объекта в эксплуатацию. Всего в доме новоселье отметят 237 пермских семей.

Новый дом построен по фирменной технологии предприятия — серии Э-600. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей. Эта технология — ноу-хау застройщика. Её особенность в том, что, благодаря свойствам газобетона в таких домах тепло зимой и свежо летом.

«Сегодня для покупателей на первый план выходят надёжность застройщика и качество жилья. Наша фирменная технология позволяет строить дома в рекордно короткие сроки, и при этом обеспечивать высокое качество жилья. В этой новостройке мы соблюдаем принцип нашей компании: строить готовые квартиры для жизни. Кроме того, дом привлекателен расположением — жилой комплекс находится в живописном и комфортном микрорайоне. Недалеко от дома есть детский сад и школа, магазины в шаговой доступности, а из окон дома открывается прекрасный вид на Каму», — отмечает начальник отдела недвижимости компании Валентина Верина.

Этот дом — часть нового жилого микрорайона в Водниках. Всего на этой площадке будет пять жилых шести, десяти и 16-этажных домов. Год назад застройщик уже ввёл в эксплуатацию дом на Судозаводской, 15. По соседству завершается строительство дома №17. В строительной компании уверены, что будущие жильцы полюбят микрорайон его за уютную, почти камерную атмосферу.

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