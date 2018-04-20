Первые новоселы въедут в квартиры от ПЗСП в Закамске

Заселение дома в Закамске по улице Судостроительная, 15а начнется с 20 апреля. В микрорайоне Водники постепенно появится современное жилое пространство, сообщает пресс-служба компании ПЗСП. Всего на этой площадке будет пять жилых домов: на 6, 10 и 16 этажей. Около года назад досрочно был заселён дом на Судозаводской, 15, сейчас рядом завершается строительство дома № 17 и уже введён в эксплуатацию дом № 15а. Новоселье в этом доме отметят 237 пермских семей.

Фирменная серия Э-600 от ПЗСП позволяет строить дома в рекордно короткие сроки и при этом обеспечивать высокое качество жилья. Кроме того, дом находится в уютном живописном месте.