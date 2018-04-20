Ещё
Первые новоселы въедут в квартиры от ПЗСП в Закамске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Первые новоселы въедут в квартиры от ПЗСП в Закамске 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заселение дома в Закамске по улице Судостроительная, 15а начнется с 20 апреля. В микрорайоне Водники постепенно появится современное жилое пространство, сообщает пресс-служба компании ПЗСП. Всего на этой площадке будет пять жилых домов: на 6, 10 и 16 этажей. Около года назад досрочно был заселён дом на Судозаводской, 15, сейчас рядом завершается строительство дома № 17 и уже введён в эксплуатацию дом № 15а. Новоселье в этом доме отметят 237 пермских семей.
Фирменная серия Э-600 от ПЗСП позволяет строить дома в рекордно короткие сроки и при этом обеспечивать высокое качество жилья. Кроме того, дом находится в уютном живописном месте.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах домов Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность Хостелы в домах смогут открывать лишь с разрешения жильцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Турция вывела золотой запас из США103
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение