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Валерий Леонов: В микрорайоне 3Б в Зеленограде построят ещё один корпус
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Валерий Леонов: В микрорайоне 3Б в Зеленограде построят ещё один корпус 

Московская государственная экспертиза 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства «Жилой дом» по адресу: Зеленоград, микрорайон 3Б, корпус 332, район Савёлки, Зеленоградский административный округ города Москвы.
Согласована проектная документация на строительство четырнадцатиэтажного многоквартирного дома с подвалом и техническим этажом в Зеленоградском административном округе столицы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«В рамках комплексного развития Зеленограда, анонсированного Мэром Москвы Сергеем Собяниным, активно реализуются проекты строительства полноценных микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой, обеспечивающих горожан как доступным и комфортным жильем, так и необходимыми объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры», — рассказал Валерий Леонов.
Как уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, на территории микрорайона 3Б в Зеленограде появится четырнадцатиэтажный многоквартирный дом. В сумме в доме запроектировано 130 квартир различной конфигурации и площади.
На первых этажах зданий разместятся встроенные помещения общественного назначения с универсальными санузлами и помещениями уборочного инвентаря. Со второго по четырнадцатый этаж запроектированы квартиры, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, а также помещения мусоропровода. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться с помощью одной лестничной клетки и двух лифтов грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг.
В рамках благоустройства территории многоэтажной жилой застройки появятся открытые плоскостные парковки. Также проектом предусмотрено устройство спортивных и детских площадок, установка наружного освещения, малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.
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