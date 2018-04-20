Минстрой: Сибирь плохо пользуется инструментами решения проблем дольщиков

НОВОСИБИРСК , 20 апр — РИА Новости . Сибирские регионы, где сегодня 703 застройщика привлекли деньги уже 126 тысяч граждан, слабо пользуются разработанными на федеральном уровне инструментами решения проблем обманутых дольщиков, сообщил в пятницу в Новосибирске замглавы министерства строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Мы сегодня имеем возможность решением комиссии Минстроя через решение арбитражного суда передавать объект незавершенного строительства, изымать его из конкурсной массы и передавать его новому застройщику, чтобы он его достраивал", — сказал Стасишин на совещании по проблемам обманутых дольщиков.

"Из всего сибирского округа по Иркутской области мы взаимодействовали по приобретателю. Больше никто к нам не обратился", — добавил министр.

Он отметил, что это действующий механизм, который власти регионов могут подключать, в том числе с точки зрения предоставления земель для компенсации застройщику, а не просто выделять деньги из бюджета и передавать их в создаваемые ЖСК.

"Ваша задача не создавать ЖСК, а организовать меры по достройке объектов. Компенсационные земельные участки. Новосибирская область обратилась, мы все передали максимально быстро. Если видите федеральные земли — обращайтесь. Особенно в столичных городах. Нет проблем для того, чтобы передать федеральные земли, если уже нет муниципальных. Все это есть, вы этим не пользуетесь. Нужно пользоваться, мы открыты", — заявил Стасишин.

По данным чиновника, на начало апреля в регионах Сибирского федерального округа 703 застройщика привлекают средства граждан для постройки 847 объектов, то есть практически на каждый дом приходится один застройщик. Количество действующих сегодня договоров долевого участия — порядка 126 тысяч.

"Это большое количество и это означает, что руководители регионов должны очень четко понимать, что происходит на рынке долевого строительства, у вас есть полномочия по контролю. Вы принимаете решения о том, что тот или иной застройщик может привлекать средства граждан. Это делает не муниципалитет, а именно субъект", — отметил замминистра.

По его данным, площадь, которая сегодня находится в стадии строительства с привлечением средств граждан в СФО, составляет более 51 миллиона квадратных метров жилья одномоментно.