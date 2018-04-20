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Реновация изменит цвета московских районов
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Реновация изменит цвета московских районов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: shutterstock.com
В ходе реализации программы реновации в Москве цвет районов будет меняться, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Главный архитектор следит за этим очень строго. Смотрит, чтобы город был не унылым и скучным. Чтобы кварталы реновации были разнообразными, имели свой стиль", — пояснила она.
В настоящее время идет разработка цветовых решений кварталов реновации, и пока рано говорить, какого цвета они будут, добавила Княжевская.
Она также сообщила, что все кварталы реновации нанесут на 3D-макет Москвы.
Также Княжевская рассказала, что список исторических домов, подлежащих сохранению в ходе программы, может пополниться. На сегодняшний день в списке 218 домов, еще по 22 будет принято решение при проектировании территории кварталов, где они расположены.
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