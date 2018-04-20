Понравившийся Лукашенко дом выставили на продажу

Под Минском выставлена на продажу усадьба «Михалово», которую в 2014 году демонстрировали президенту Белоруссии Александру Лукашенко как успешно функционирующий объект агроэкотуризма. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Участок в 29 соток с двумя домами, баней, павильоном для банкетов, беседками, гаражом и хозяйственными постройками оценили в 195 тысяч долларов (почти 12 миллионов российских рублей).

Хозяева усадьбы — супруги Валерий и Елена Чеховичи. Президента Лукашенко они принимали у себя в гостях лично.

«Мы действительно выставили всю усадьбу на продажу — дома, участок и все, что на нем расположено, — рассказала Елена порталу. — Оставим мебель, посуду, скатерти. Заберем только важные и ценные для нас предметы и вещи».

По словам женщины, «Михалово» они решили продать, так как «хочется уже отдохнуть, попробовать жить по-другому». Супруги не рассчитывают на то, что покупатель будет найден быстро, и пока продолжают развивать агроэкотуристический бизнес.

Летом 2017-го под Минском был обнаружен дом, украшенный черепами, статуями чертей и торчащими из забора руками. Соседи доложили о пугающей постройке в сельисполком, но местные власти не стали предпринимать каких-либо действий в отношении коттеджа или его хозяев.