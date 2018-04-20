Ещё
Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Усадьба за 60 миллионов рублей: составили список самой дорогой недвижимости в Ярославле 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
У вас есть лишние несколько десятков миллионов? И вы не знаете, куда их деть? Можете, например, потратить их на элитную недвижимость в Ярославле. Мы посмотрели несколько объявлений о продаже квартир и коттеджей на сайте Юла и нашли самое шикарное жильё в городе.
Открывает нашу подборку трёхкомнатная квартира стоимостью 19,5 миллиона рублей, расположенная в историческом центре города. Общая площадь — 79,4 квадратного метра. В квартире дизайнерский ремонт, современная мебель, два балкона с видом на Волжскую набережную.
Квартира расположена на Волжской набережной В квартире дизайнерский ремонт
На втором месте шикарные двухуровневые апартаменты с авторским ремонтом в стиле модерн.
— В квартире итальянские межкомнатные двери из массива ольхи, подоконники и столешницы кухонного гарнитура изготовлены из гранита, лестница выполнена из массива дуба, мебель создана по индивидуальному проекту вручную из массива бука и шпона американской вишни, — сообщил продавец.
Внутри — нереальный дизайн Жить в такой квартире, наверняка, очень круто
Самый дорогой коттедж в Ярославле расположен за Волгой. Если вас не пугают утренние пробки, то можете приобрести практически усадьбу за 60 миллионов рублей рядом с Троицким Смоленским храмом. В придачу к усадьбе — земельный участок площадью 22 сотки с садом из крупномерных хвойных деревьев (голубая 40-летняя ель, кедр, псевдоцуга, сербские ели, сосны черные, взрослые колоновидные туи, а также низкорослые стелющиеся хвойники), облагороженных старинных яблонь, орешника. Общая площадь дома 727 квадратных метров.
Вокруг дома ели, сосны и туи Внутри — дорого-богато
Ранее мы рассказывали о том, что самая дорогая квартира в ЦФО находится в Ярославле.
76.ru: последние новости
Под Ярославлем сдадут большой долгострой: где достроят дом Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание176
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300307
Первый легальный бордель открывается в России353
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение