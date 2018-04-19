Более 8,5 млн руб. штрафов выписано в январе-марте нарушителям антитабачного закона в Москве

Нарушители антитабачного закона в Москве по итогам января-марта 2018 г. оштрафованы более чем на 8,5 млн руб., сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«За I квартал 2018 г. управлением Роспотребнадзора по Москве при проведении проверок 163 субъектов (392 объектов) нарушения требований №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлены на 186 объектах. По результатам проверок и рассмотрения административных дел вынесено 353 постановления об административном наказании в виде административных штрафов на общую сумму 8 млн 518 тыс. 380 руб.», — уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, порядка 6,5 млн руб. штрафов выписано на юридических лиц; около 1,97 млн руб. — на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; 600 руб. — на граждан.