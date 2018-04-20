Экс‐сотрудник полиции будет оспаривать конфискацию имущества в Челябинской области

Будущую многодетную мать Диану Кашеварову, которая ждет третьего ребенка, уволили из правоохранительных органов Челябинской области . В декларации о доходах за 2015 год женщина указала, что ей принадлежит четырехкомнатная двухэтажная квартира и два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav. Согласно официальным данным, с 2012 по 2014 год она заработала 1,5 миллиона рублей, что стало поводом для судебных разбирательств. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Диана Кашеварова из Озерска подала апелляцию после конфискации имущества, но Челябинский областной суд отклонил ее. Женщина готовится подать жалобу в президиум областного суда.

Согласно закону, имущество должностного лица подлежит изъятию, если не представлены сведения, подтверждающее их приобретение на законные доходы. Кашеварова же сообщила и источник, и сведения. Все покупки подтверждены ее супругом документально

— адвокат Игорь Месенин.

Александра Шевченко и его бывшей жены Натальи был общий бизнес. Предприниматели не стали разводиться, а просто разделили нажитое имущество. Гражданский супруг оформил на Диану Кашеварову квартиру площадью более 200 квадратных метров и два автомобиля.