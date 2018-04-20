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В Чайковском горел трехэтажный дом, погиб хозяин квартиры
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В Чайковском горел трехэтажный дом, погиб хозяин квартиры 

Новости Перми и Пермского края 54 минуты назад
Сегодня, 20 апреля, в городе Чайковский Пермского края произошел пожар в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Сообщение поступило от очевидцев в 6.21., Они сообщили, что из квартиры на втором этаже идет дым. Пожарные прибыли к месту вызова спустя 7 минут.
В квартире горел диван. Одновременно с тушением на кухне был обнаружен мужчина 1948 года рождения без признаков жизни. В тушении принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара — 4 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (около дивана обнаружено зарядное устройство для сотового телефона, включенное в электросеть). Проверка по факту пожара продолжается.
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