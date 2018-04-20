Ещё
В Омской области для многодетных семей раздали 136 земельных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области для многодетных семей раздали 136 земельных участков 

АиФ-Омск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2018 году в Омской области 136 семей получили земельные участки. Там они смогут построить жильё. Кроме того, теперь жители Омска смогут получить землю в районах области.
«На межведомственной комиссии рассмотрели предложения многодетных семей для внесения поправок в областное законодательство, чтобы многодетные семьи из Омска, могли получить земельный участок в сельском муниципальном районе и вести там подсобное хозяйство», — пояснил первый заместитель министра имущественных отношений Иван Штейнборм.
Отметим, что всего в Омской области раздали почти четыре тысячи земельных участков.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске до конца 2018 года решат судьбу метро Ректор ОмГУ за год заработал почти 3 млн рублей Экс-глава Омской области Назаров за 2017 год заработал более 7 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300246
Первый русский бордель назвали спасением нации195
Первый легальный бордель открывается в России353
Поклонская ответила Порошенко про князей315
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
01:00
Количество поездов «Москва» в метро увеличится
Новости Москвы
01:14
Тактильный сад появится в Рязанском районе
Новости Москвы
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение