В Омской области для многодетных семей раздали 136 земельных участков

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году в Омской области 136 семей получили земельные участки. Там они смогут построить жильё. Кроме того, теперь жители Омска смогут получить землю в районах области.

«На межведомственной комиссии рассмотрели предложения многодетных семей для внесения поправок в областное законодательство, чтобы многодетные семьи из Омска, могли получить земельный участок в сельском муниципальном районе и вести там подсобное хозяйство», — пояснил первый заместитель министра имущественных отношений Иван Штейнборм

Отметим, что всего в Омской области раздали почти четыре тысячи земельных участков.