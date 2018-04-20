В Омской области для многодетных семей раздали 136 земельных участков 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2018 году в Омской области 136 семей получили земельные участки. Там они смогут построить жильё. Кроме того, теперь жители Омска смогут получить землю в районах области.
«На межведомственной комиссии рассмотрели предложения многодетных семей для внесения поправок в областное законодательство, чтобы многодетные семьи из Омска, могли получить земельный участок в сельском муниципальном районе и вести там подсобное хозяйство», — пояснил первый заместитель министра имущественных отношений Иван Штейнборм.
Отметим, что всего в Омской области раздали почти четыре тысячи земельных участков.