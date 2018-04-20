В Березниках жители горящего дома спасались через окна

Сегодня, 20 апреля, в городе Березники Пермского края горел двухквартирный двухэтажный деревянный дом. Сообщение поступило в 3.04 от жильцов квартиры 1-го этажа, они самостоятельно эвакуировались через окно.

Установлено, что пожар начался в квартире на втором этаже, хозяин которой, мужчина 1949 года рождения, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно. Пострадавший был госпитализирован с ожогами тела на площади 70 процентов. По факту пожара проводится проверка.. В тушении принимали участие 22 человека и 6 единиц техники. Площадь пожара составила — 180 кв. метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем пострадавшего.