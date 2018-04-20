Застройщики России объединятся в единую федеральную ассоциацию

Застройщики будут спасаться от кризиса сообща, такое предложение было озвучено на Ялтинском экономическом форуме.

Андрей Назаров. Выполнить поставленную перед отраслью задачу можно при соблюдении трех условий, среди которых снижение ставки по ипотеке до 6% для всех категорий населения и равнозначное снижение ставки по кредитам для застройщиков, а также возможность сохранения схемы долевого строительства для добросовестных застройщиков, отметил сопредседатель « Деловой России

По его мнению, сегодня условиях, связанных с новыми правилами для застройщиков по 214 и 218 ФЗ, выйти на показатели будет проблематично. Так, если сегодня на рынке реально работают и имеют движение по счетам 2461 застройщик, то по новым правилам смогут продолжить свою деятельность только 132 застройщика, то есть примерно 5% от работающих в настоящее время.

«Остальные просто станут банкротами», — подчеркнул Назаров. Потому для консолидации усилий он предложил создать Ассоциацию застройщиков России

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля. Вчера на мероприятии заместитель министра