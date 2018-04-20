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На ЯМЭФ предложили создать Ассоциацию застройщиков России
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На ЯМЭФ предложили создать Ассоциацию застройщиков России 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ялтинском экономическом форуме обсудили проблемы строительной отрасли, а также поделились мнением, как выполнять задачу президента по возведению 120 млн кв. метров жилья ежегодно.
Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров подчеркнул, что выполнить поставленную перед отраслью задачу можно при соблюдении трех условий, среди которых снижение ставки по ипотеке до 6% для всех категорий населения и равнозначное снижение ставки по кредитам для застройщиков, а также возможность сохранения схемы долевого строительства для добросовестных застройщиков.
По его мнению, в сегодняшних условиях, связанных с новыми правилами для застройщиков по 214 и 218 ФЗ, выйти на показатели будет проблематично. Так, если сегодня на рынке реально работают и имеют движение по счетам 2461 застройщик, то по новым правилам смогут продолжить свою деятельность только 132 застройщика, т. е примерно 5% от работающих сейчас.
«Остальные просто станут банкротами», — подчеркнул Назаров.
Потому для консолидации усилий он предложил создать Ассоциацию застройщиков России.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он проходит с 19 по 21 апреля. Вчера на мероприятии заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис предложил сделать Евпаторию «умным городом».
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