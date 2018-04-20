На ЯМЭФ предложили создать Ассоциацию застройщиков России

На Ялтинском экономическом форуме обсудили проблемы строительной отрасли, а также поделились мнением, как выполнять задачу президента по возведению 120 млн кв. метров жилья ежегодно.

Сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров подчеркнул, что выполнить поставленную перед отраслью задачу можно при соблюдении трех условий, среди которых снижение ставки по ипотеке до 6% для всех категорий населения и равнозначное снижение ставки по кредитам для застройщиков, а также возможность сохранения схемы долевого строительства для добросовестных застройщиков.

По его мнению, в сегодняшних условиях, связанных с новыми правилами для застройщиков по 214 и 218 ФЗ, выйти на показатели будет проблематично. Так, если сегодня на рынке реально работают и имеют движение по счетам 2461 застройщик, то по новым правилам смогут продолжить свою деятельность только 132 застройщика, т. е примерно 5% от работающих сейчас.

«Остальные просто станут банкротами», — подчеркнул Назаров.

Потому для консолидации усилий он предложил создать Ассоциацию застройщиков России