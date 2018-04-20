Золотой мандат. Топ-5 самых богатых депутатов Калининградской областной думы

Заместитель председателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку облдумы за год существенно увеличил свой доход. В 2016 году он задекларировал 1,5 млн рублей, а в 2017-м сумма дохода превысила 13 469 478 рублей, в том числе за счет продажи имущества. По данным за прошлый год, Евгений Мишин владеет тремя квартирами площадью 93, 127 и 162 квадратных метра, а также имеет 4/5 доли в квартире площадью 163 квадрата. Кроме того, ему принадлежат дача (543 кв. м) и земельный участок (1,5 тыс. кв. м). В 2016 году в собственности у депутата было еще два участка по 1200 квадратных метров каждый. Супруга либерал-демократа за прошлый год заработала более 837 тысяч рублей, ей принадлежит квартира площадью 40 квадратных метров. 4. Игорь Маковский , гендиректор «Янтарьэнерго» ( «Единая Россия» ) — 16,1 млн рублей

Доход Маковского, постоянного члена двух комитетов Калининградской областной думы — по экономической политике и развитию инфраструктуры и по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 2017 году составил 16 182 441 млн рублей. Годом ранее глава «Янтарьэнерго» декларировал 11,4 млн рублей. В собственности Игоря Маковского — квартира и дом для отдыха площадью свыше 90 и 85 квадратных метров соответственно. Кроме того, в декларации указаны земельный участок на 3,2 тысячи квадратов и парковочное место (18,4 кв. м). У депутата есть Ягуар-ХJ12, два раритетных автомобиля — «Волга» и «Победа», мотоцикл «Ява-640 Стиль». Доход жены Маковского составил более 1 млн рублей, ей принадлежит квартира (64 кв. м), дом площадью 188 квадратных метров передан в безвозмездное пользование. 3. Андрей Оноприенко, учредитель и гендиректор компании «АСБИ» («Единая Россия») — 17,9 млн рублей

В прошлом году владелец компании по производству тротуарной плитки, товарного бетона и металлоизделий, который входит в состав двух постоянных комитетов облдумы — по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды и по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению и регламенту, заработал 17 924 165 рублей. В 2016 году доход превышал 18 млн рублей. Андрею Оноприенко принадлежит три жилых дома (916, 1148 и 600 кв. м) плюс доли в еще двух домах, 31 земельный участок, самый большой из которых — более 10 га, а также 20 нежилых зданий, помещений и сооружений. Помимо этого, в собственности депутата находится легковой автомобиль BMW X5, четыре грузовых автомобиля и 16 различных транспортных средств (прицепов, цистерн, погрузчиков). Доход супруги превысил 3,4 млн рублей, она владеет тремя земельными участками, жилым домом, а также ей принадлежит дом на начальном этапе строительства и автомобиль Lexus RX. 2. Владислав Дорофеев , гендиректор Калининградского морского торгового порта («Единая Россия») — 27,9 млн рублей

За год доход члена постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры существенно снизился. Так, в 2017 году Дорофеев задекларировал 27 927 638 рублей, а в 2016 году в его декларации было свыше 50 млн рублей. Депутату принадлежит земельный участок (669 кв. м) и жилой дом (406 кв. м), а также половина квартиры площадью 152 квадратных метра, второй половиной владеет супруга народного избранника. В собственности Владислава Дорофеева также числится автомобиль Меrcedes Веnz E300 4Matiс. Жена, у которой за прошлый год не было никаких доходов, владеет Тойота Rav4. 1. Юрий Кесслер, генеральный директор «Лукойл-Калининградморнефть» («Единая Россия») — 40,8 млн рублей

Самый состоятельный среди депутатов Калининградской областной думы в 2017 году заработал 40 809 636 рублей. В 2016-м данный показатель превышал 55 млн рублей. Юрию Кесслеру принадлежат жилой дом (175 кв. м) и квартира (87 кв. м), три земельных участка (843 кв. м, 27 и 24 кв. м), нежилое здание (104 кв. м) и два гаража. Ездит гендиректор «Лукойл-КМН» на автомобиле Ford Galaxy. Доход жены депутата составил 1,3 млн рублей. Она владеет двумя третями доли в квартире площадью 60 квадратных метров, дом, в котором проживает семья Кесслеров, передан ей в безвозмездное пользование.

Фото: duma39.ru