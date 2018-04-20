Кемерово лидирует по темпам ввода жилья за 3 месяца среди городских округов

Областной центр лидирует по темпам ввода жилья среди городских округов по итогам трех месяцев 2018 года.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, с начала года в Кузбассе построили 1 622 квартир. Среди городских округов по темпам ввода жилья лидирует Кемерово (42 864 кв.м.), далее идет Белово (3 644 кв.м.), Мыски (2 356 кв.м.), Прокопьевск (2 494 кв.м.) и Юрга (2 730 кв.м.).

Среди муниципальных районов по темпам ввода жилья лидируют Новокузнецкий (11 409 кв.м.), Таштагольский (5 546 кв.м.), Кемеровский (14 826 кв.м.) и Прокопьевский (3 796 кв.м.).