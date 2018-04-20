Человека спасли из горящего дома в Вологде

ЧП произошло в деревянном двухэтажном доме по улице Пригородная, 5, накануне днем около половины первого. Вспыхнула квартира на первом этаже, принадлежащая 57-летней женщине. Пока нет данных о том, кого удалось спасти, личность человека устанавливается.

В тушении задействовали 15 человек личного состава, пять единиц техники, ликвидировали огонь за восемь минут.

«Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на чердак и кровлю. Локализовали огонь в квартире, площадь пожара составила 15,5 квадратных метра, повреждена внутренняя отделка и стена, смежная с соседней квартирой — в ней образовался пожар площадью в один квадратный метр», — рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Анатолий Сапожков.

Ущерб составил 210 тысяч рублей, причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.