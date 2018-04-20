29 компаний строительной индустрии разместились в технопарках Москвы

В 33 технопарках Москвы работают 29 компаний строительной индустрии, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин

«Второе направление для нас как одно из ключевых — это создание системы технопарков и наполнение их резидентами. Сегодня 33 технопарка существуют в городе. При этом в них присутствуют 29 компаний, которые являются представителями индустрии (строительной — ред.)», — сказал Фурсин.

Из 29 инвестиционных проектов, по которым принято решение о предоставлении земельных участков без конкурса, три проекта представляют строительную индустрию.