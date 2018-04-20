Минстрой РФ: застройщики в Сибири должны сдать к концу 2022 года 115 домов для дольщиков

Никита Стасишин. НОВОСИБИРСК , 20 апреля. / ТАСС /. Власти регионов Сибирского федерального округа (СФО) должны проконтролировать сдачу до 2022 года 115 проблемных домов, которые строились с привлечением средств дольщиков, сообщил в пятницу на совещании с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

"На 2018 год по дорожным картам в Сибирском федеральном округе запланировано решить вопрос по 57 объектам — это немало. В 2019 — 50, в 2021 — 2, в 2022 — 6 объектов", — сказал Стасишин. Он отметил, что 23 объекта пока не указаны в планах-графиках, и региональные власти должны заняться этим.

По словам Стасишина, по данным на 1 апреля 2018 года, в регионах Сибири с привлечением средств 126 тыс. граждан строится 847 объектов, причем практически на каждый объект приходится один застройщик. Общая площадь строящегося жилья превышает 51 млн квадратных метров.

"Всего 703 застройщика привлекают средства, строится 847 объектов: практически на каждый дом [приходится] один застройщик, и каждый привлекает средства граждан. Количество договоров долевого участия, действующих сегодня, — порядка 126 тыс. Это большое количество, и это означает, что субъекты должны очень четко контролировать, что происходит на рынке долевого строительства", — добавил он.