Продается комплекс объектов недвижимости на улице Пролетарской

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже комплекс объектов недвижимости, объект культурного наследия областного значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу: город Екатеринбург, ул. Пролетарская, дом 3.

Характеристики объекта:

— отдельно-стоящее здание с пристроем (литер А), общей площадью 1257,7 кв.м. ;

— административное здание (литер Б), общей площадью 48,6 кв.м.

Комплекс недвижимого имущества расположен на земельном участке площадью1969 кв.м.

Стоимость недвижимости 154 799 543 рублей.

Условия передачи помещений:

Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых зданий, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, 7 922 196 63 73 или через сайт www.rdmugiso.ru.