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За первый квартал 2018 года в Оренбуржье построено втрое больше жилья
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За первый квартал 2018 года в Оренбуржье построено втрое больше жилья 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
По данным за январь-март 2018 года, индивидуальными застройщиками было построено 162,1 тыс. квадратных метров жилья. Это в 3,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Оренбургстат.
От общего объема введенного жилья в первом квартале 2018 года индивидуальная застройка составляет 73,8%. Большая часть построена в сельской местности (97,9 тыс. квадратных метров).
Всего за январь-март этого года в регионе организациями всех форм собственности построено 2080 квартир. Их общая площадь составила 219,6 тыс. квадратных метров. Это в два раза превышает аналогичный показатель в январе-марте 2017 года. В 29 территориях области ввод жилья превысил уровень первого квартала 2017 года.
В Оренбурге за начало 2018 года построили 76,3 тыс.квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальная застройка составила 27,7 тыс. квадратных метров.
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