За первый квартал 2018 года в Оренбуржье построено втрое больше жилья

По данным за январь-март 2018 года, индивидуальными застройщиками было построено 162,1 тыс. квадратных метров жилья. Это в 3,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Оренбургстат.

От общего объема введенного жилья в первом квартале 2018 года индивидуальная застройка составляет 73,8%. Большая часть построена в сельской местности (97,9 тыс. квадратных метров).

Всего за январь-март этого года в регионе организациями всех форм собственности построено 2080 квартир. Их общая площадь составила 219,6 тыс. квадратных метров. Это в два раза превышает аналогичный показатель в январе-марте 2017 года. В 29 территориях области ввод жилья превысил уровень первого квартала 2017 года.